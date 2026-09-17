بعدازظهر امروز در مناطق دریایی هرمزگان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات استان ناپایداری جوی بصورت افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به افزایش سرعت باد‌های غربی در بعدازظهر احتمال وقوع گرد و غبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی-شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم است و بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی در این ساعات از رفت و آمد خودداری کنند.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش باد‌های جنوب غربی- شمال غربی بعدازظهر فردا ۲۷ شهریور با شدت کمتر نسبت به امروز ادامه دارد و سبب تلاطم دریا بویژه تنگه هرمز می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در مناطق مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری شود.

به لحاظ دمایی، تا اوایل هفته آینده، نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان داریم.