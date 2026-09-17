به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول اورژانس ۱۱۵ داراب بیان کرد: گزارشی مبنی بر تصادف خودروی پژو۴۰۵ و مزدا دوکابین در کمربندی غربی شهر داراب به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ داراب اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

هادی کشاورز ادامه داد: متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک نفر و مصدومیت پنج نفر از سرنشینان خودرو‌ها شد که مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام منتقل شدند.

کشاورز در پایان با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: از رانندگان تقاضا داریم با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات پرخطر و توجه کامل به مسیر، برای حفظ جان خود و سرنشینان و پیشگیری از حوادث ناگوار، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.