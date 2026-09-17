معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از جابجایی ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۵۴۳ تن کالا در استان با ۸ درصد افزایش‌ی در پنج ماه نخست امسال، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محسن یازرلو گفت:این میزان کالا طی ۳۸۳ هزار و ۶۲۲ سرویس (سفر) درون و برون استانی انجام شده است.

به گفته وی، میزان جابه جایی کالا‌های برون استانی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن بوده و بقیه در درون استان جابه جا شده‌اند.

یازرلو افزود: مرغ و خروس زنده، کاه، سیمان، سیب زمینی، انواع بنزین، چغندرقند، انواع کاشی، گازوئیل و گندم ۱۰ کالای عمده حمل شده از استان در این مدت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان کالا را ۱۵ هزار و ۱۶۳ راننده باری استان شامل کامیون و وانت بار جابه جا کردند.

معاون حمل و نقل گلستان، میزان کالا‌های حمل شده از بنادر جنوبی کشور از جمله بنادر امام خمینی، شهید بهشتی و شهید رجایی را نیز در این مدت از سال ۱۹۴ هزار و ۲۲ تن با ۷ هزار و ۸۳۳ سفر (سرویس) بیان کرد.