

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور شهردار دهکده بازی‌ها و نماینده ستاد برگزاری به عنوان میزبان، اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزشی ایران، معاونین سرپرست کاروان و جمعی از اعضای کادر سرپرستی و پزشکی کاروان کشورمان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن استقبال رسمی از کاروان ورزشی ایران، پرچم جمهوری اسلامی ایران در محل پیش‌بینی‌شده در دهکده بازی‌ها به اهتزاز درآمد تا حضور رسمی کاروان ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا اعلام شود.

مراسم خوش‌آمدگویی و استقبال از کاروان‌های ورزشی کشور‌های آسیایی از برنامه‌های رسمی ستاد برگزاری بازی‌های آیچی–ناگویا است و پر روز‌های منتهی به افتتاحیه برای هیأت‌های ورزشی کشور‌های شرکت‌کننده برگزار می‌شود.

اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ورزشی ایران نیز در این مراسم به نمایندگی از کاروان حضور داشت و در کنار اعضای کادر سرپرستی و پزشکی، شاهد این مراسم در دهکده بازی‌ها بود.

همزمان با برگزاری بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، کتاب نفیس «به سوی شرق» با مجموعه‌ای از تصاویر تاریخی، خاص و کمتر دیده‌شده از حضور کاروان ورزشی ایران در رویداد‌های بزرگ ورزشی برگزارشده در ژاپن، به مسئولان ورزش این کشور اهدا شد.

این کتاب در پنج نسخه نفیس تهیه شده و مجموعه‌ای از عکس‌های ارزشمند ثبت‌شده توسط استاد فارسی، عکاس پیشکسوت و صاحب‌نام ورزش ایران، از حضور ورزشکاران و کاروان‌های ورزشی کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی برگزارشده در ژاپن را دربرمی‌گیرد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا از شنبه ۲۸ شهریور به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت.