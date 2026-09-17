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حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد، با تلاش نیروهای آتشنشانی و همکاری نیروهای خدمات شهری، پس از حدود ۴۵ دقیقه بهطور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد، حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد، با تلاش نیروهای آتشنشانی و همکاری نیروهای خدمات شهری، پس از حدود ۴۵ دقیقه بهطور کامل مهار شد. این حادثه صبح امروز، ۲۶ شهریورماه، ساعت ۶:۱۰ در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حریق در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد اطلاع داده شد.
با اعلام حادثه، نیروهای آتشنشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و با توجه به گستردگی آتش و انتشار دود ناشی از سوختن مواد نفتی و ضایعات پلاستیکی، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.در این عملیات، ۴ دستگاه خودروی سنگین، ۲ دستگاه خودروی سبک و بیش از ۸ آتشنشان حضور داشتند. آتشنشانان پس از حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه تلاش مستمر موفق شدند حریق را بهطور کامل مهار و تحت کنترل درآورند.هماکنون نیروهای آتشنشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات لکهگیری و پایش محل برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد آتش را انجام میدهند.نیروهای فضای سبز شهرداری میبد نیز با اعزام تانکرهای آب، در روند عملیات اطفای حریق به آتشنشانان پشتیبانی و کمکرسانی کردند.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد ضمن قدردانی از تلاش آتشنشانان حاضر در این عملیات، از همکاری و همراهی مردم شهرستان میبد و همچنین نیروهای فضای سبز شهرداری در پشتیبانی از عملیات اطفای حریق قدردانی کرد.