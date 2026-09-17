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با نهایی شدن برنامه اجرایی طرح راهآهن زاهدان - زابل - میلک، عملیات کارگاهی این طرح پس از سالها مطالبه مردم، از مهر ۱۴۰۵ و از شهرستان زابل آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده مردم منطقه سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: دومین نشست هماهنگی این طرح با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت برگزار شد.
فرهاد شهرکی ادامه داد: در این نشست، آخرین وضعیت طرح، ظرفیتهای موجود برای آغاز عملیات و نحوه تجهیز کارگاه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت و برنامه آغاز عملیات اجرایی راهآهن زاهدان - زابل - میلک نهایی شد.
وی گفت: با توجه به پیشرفت قابل توجه طرح راهآهن چابهار – زاهدان، بخشی از ظرفیتهای اجرایی، ماشینآلات و تجهیزات این طرح آزاد میشود که مقرر شده از این ظرفیت برای تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی راهآهن زاهدان–زابل–میلک استفاده شود.
شهرکی با اشاره به اهمیت این طرح برای منطقه اظهار کرد: راهآهن زاهدان–زابل–میلک تنها یک طرح حملونقلی نیست بلکه یکی از زیرساختهای مهم توسعه اقتصادی سیستان محسوب میشود و میتواند در آینده ظرفیتهای جدیدی را در حوزه ترانزیت و تجارت منطقه ایجاد کند.