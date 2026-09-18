به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ غلامرضا رحمانی افزود: شهرستان اردستان دارای ۴۷۰ حلقه چاه آب مجاز است که ۴۰ حلقه آن مربوط به تأمین آب شرب شهری و روستایی بوده و بقیه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اکثر این چاه‌ها به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند گفت: طرح نصب کنتور‌های هوشمند حجمی به منظور کنترل برداشت از چاه‌ها و جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی، از سال ۱۳۸۹ در این شهرستان آغاز شده و تاکنون تداوم داشته، با اجرای این طرح و نظارت بر میزان برداشت آب، افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های اردستان و دق‌سرخ با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

به گفته وی تقریبا تمام چاه‌های کشاورزی و غیر کشاورزی شهرستان مجهز به کنترل هوشمند هستند و نتیجه اش این شده که الان درصد زیادی ازچاه‌های کشاورزی منطقه همچنان آب دهی مناسب و پایدار دارند وسرعت افت سطح آب زیرزمینی هم کاهش دارد.

رئیس اداره منابع آب اردستان گفت: با حکم محاکم قضایی دو مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را در روستای عباس آباد و در روستای جنیه و ساخت ۳۵ متر دیوار ساحلی با همکاری و خودیاری مردم در روستای ومکان اجرا شده، همچنین پاکسازی ورودی جاده پنارت با همکاری شهرداری اردستان و پانزده مورد اخطاریه تصرفات حریم و بستر که بیشتر مربوط به درختکاری است صادر شده، هشت مورد نیز به محاکم قضایی ارجاع شده است.