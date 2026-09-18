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رئیس اداره منابع آب شهرستان اردستان از نصب ۱۵ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای مجاز این شهرستان در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ غلامرضا رحمانی افزود: شهرستان اردستان دارای ۴۷۰ حلقه چاه آب مجاز است که ۴۰ حلقه آن مربوط به تأمین آب شرب شهری و روستایی بوده و بقیه در بخشهای کشاورزی، صنعت و خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه اکثر این چاهها به کنتور هوشمند مجهز شدهاند گفت: طرح نصب کنتورهای هوشمند حجمی به منظور کنترل برداشت از چاهها و جلوگیری از افت سطح آبهای زیرزمینی، از سال ۱۳۸۹ در این شهرستان آغاز شده و تاکنون تداوم داشته، با اجرای این طرح و نظارت بر میزان برداشت آب، افت سطح آبهای زیرزمینی در دشتهای اردستان و دقسرخ با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
به گفته وی تقریبا تمام چاههای کشاورزی و غیر کشاورزی شهرستان مجهز به کنترل هوشمند هستند و نتیجه اش این شده که الان درصد زیادی ازچاههای کشاورزی منطقه همچنان آب دهی مناسب و پایدار دارند وسرعت افت سطح آب زیرزمینی هم کاهش دارد.
رئیس اداره منابع آب اردستان گفت: با حکم محاکم قضایی دو مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانهها را در روستای عباس آباد و در روستای جنیه و ساخت ۳۵ متر دیوار ساحلی با همکاری و خودیاری مردم در روستای ومکان اجرا شده، همچنین پاکسازی ورودی جاده پنارت با همکاری شهرداری اردستان و پانزده مورد اخطاریه تصرفات حریم و بستر که بیشتر مربوط به درختکاری است صادر شده، هشت مورد نیز به محاکم قضایی ارجاع شده است.