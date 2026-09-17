کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

تلاطم دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۲۶ شهریور

تلاطم دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۲۶ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر در مناطق دریایی استان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات استان ناپایداری جوی به شکل افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا همراه با غبارمحلی پیش بینی و با توجه به افزایش سرعت باد‌های غربی در بعدازظهر احتمال وقوع گردوغبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.

سی سی پور خاطرنشان کرد: دریا، بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی-شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی در این ساعت‌ها از تردد خودداری کنند.

او افزود: وزش باد‌های جنوب غربی- شمال غربی، بعدازظهر فردا ۲۷ شهریور با شدت کمتر نسبت به امروز تداوم خواهد داشت و سبب تلاطم دریا به ویژه تنگه هرمز خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سی سی پور تصریح کرد: در برخی از نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی، تا اوایل هفته آینده، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.