به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تفاهم‌نامه همکاری هیئت ورزش‌های همگانی مازندران و شهرداری بهشهر با هدف توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های شهری برای ترویج ورزش در میان شهروندان امضا شد.

یاسر احمدی شهردار بهشهر، در آیین امضای این تفاهم‌نامه گفت: شهرداری از برنامه‌هایی که به افزایش نشاط و سلامت شهروندان کمک کند، حمایت می‌کند و فضا‌های شهری و بوستان‌ها می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

ابوطالبی رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مازندران نیز با اشاره به اجرای این طرح در چند شهر استان افزود: بهشهر سومین شهر مازندران است که در قالب این طرح، تفاهم‌نامه همکاری با هیئت ورزش‌های همگانی را امضا می‌کند.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه ورزش در محلات، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه اعلام کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه برگزاری برنامه‌های ورزش همگانی، ورزش‌های خانوادگی، پیاده‌روی، ورزش در بوستان‌ها و دیگر فعالیت‌های عمومی ورزشی در بهشهر فراهم می‌شود.