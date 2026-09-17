شب‌های مقاومت و اقتدار مردم انقلابی خراسان شمالی به عدد ۲۰۰ رسید جلوه‌های حضور مردم در این میدان، تماشایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در شب‌های مقاومت مردم، پرچم‌های اقتدار و انتقام، یک لحظه هم از حرکت نایستاد. حماسه بی نظیر حضور مردم مبعوث شده در میادین در حمایت از رزمندگان جبهه حق و میثاق با رهبر انقلاب به دویستمین شب رسید.

این حضور دشمن شکن، برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ملت ایران ثبت کرد

نماینده ولی فقیه در استان در جمع مردم انقلابی بجنورد به بیان ثمرات و برکات ایستادگی مردم در ۲۰۰ شب گذشته پرداخت و گفت: اینکه یمن توانست ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اش را بگیرد و تسلیحات و تجهیزات سعودی را در اختیار بگیرد، این هم ثمره استقامت شماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری افزود اقتدار نیرو‌های مسلح ما دشمن آمریکایی را به وحشت انداخت و به سمت کشور‌های دورتر، عقب راند.

وی ابراز امیدواری کرد: نصرت الهی و پیروزی نهایی با همین استقامت برای ملت عزیز ایران به دست آید.