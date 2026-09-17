به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیر استان، بر نقش کلیدی بوشهر در اقتصاد ملی و ظرفیت‌های استان برای توسعه صادرات به جهان از جمله روسیه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: روسیه، نقش مؤثری در تامین کالا‌های اساسی کشور، ایفا کرده است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه سفر هیئت تجاری و اقتصادی استان بوشهر و سایر استان‌ها و این نشست، فرصتی مغتنم برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و روابط تجاری، میان ایران و روسیه است، افزود: بوشهر به سبب برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی، کشاورزی، شیلات، آبزی‌پروری، معادن و گردشگری، سهم ارزنده‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

زارع بیان کرد: اگرچه بوشهر از نظر جمعیت و مساحت حدود ۱.۵ درصد از کل کشور را شامل می‌شود، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز استان در رتبه‌بندی‌های کشوری گفت: استان بوشهر همواره در شاخص‌های اقتصادی از جایگاه‌های برتر ملی برخوردار است؛ به‌طوری که در سال گذشته، این استان رتبه نخست صادرات کشور را از آن خود کرد و در حوزه واردات نیز در رتبه ۵ قرار گرفت.

زارع با بیان اینکه اگر چه جنگ تحمیلی اخیر و محاصره اقتصادی دشمنان، چالش‌هایی را ایجاد کرده، یادآور شد: ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی خود و تقویت روابط با کشور‌های همسایه نظیر روسیه، توانسته است بسیاری از این کاستی‌ها و شکاف‌ها را جبران کند.

استاندار بوشهر در ادامه با ارائه آماری از رشد تولیدات باکیفیت کشاورزی و شیلاتی استان گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته، میزان تولید میگو در سال گذشته ۲ برابر رشد داشته که بیش از هفتاد درصد از این تولیدات صادر می‌شود.

زارع در بخش دیگری سخنان خود، با دعوت از هموطنان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در طرح‌های اقتصادی استان، به‌ویژه در مناطق ویژه و منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد و شبکه حمل و نقل زمینی و منابع و مواد اولیه، بوشهر را به بستری ایده‌آل برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است که می‌تواند ضمن سودآوری و بازگشت سرمایه در زمان مطلوب، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید ملی نیز شود.