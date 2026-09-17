به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رویا دهقانی، ضمن اعلام نتایج هجدهمین دوره جشنواره سراسری «بانوی کرامت» گفت: موفقیت سه طلبه خواهر یزدی در این جشنواره، نشانه‌ای روشن از پویایی و اهتمام علمی جامعه طلاب خواهر در دارالعباده یزد است. وی با اشاره به سطح کمی و کیفی این دوره از جشنواره که با هدف شناسایی استعداد‌های پژوهشی طلاب و اساتید و ارتقای تولیدات علمی برگزار شد، اظهار داشت: ۳۹۰ اثر از مدارس علمیه خواهران استان یزد به دبیرخانه مرکزی ارسال شد که در نهایت منجر به کسب سه رتبه برگزیده کشوری برای پژوهشگران این استان گشت.

دهقانی با تشریح فرآیند دقیق داوری آثار در سطح ملی، افزود: آثار واصله در شش قالبِ تحقیق پایانی سطح دو، مقاله علمی، پایان‌نامه سطح سه، کتاب، رساله علمی سطح چهار و مقاله کوتاه، شامل ۲۰۶۴ تحقیق پایانی سطح دو، ۸۵۴ مقاله علمی، ۳۲۵ پایان‌نامه سطح سه، ۱۵۱ عنوان کتاب، ۲۳ رساله، پس از گذر از مراحل احراز شرایط، ارزیابی‌های اجمالی و تفصیلی و بررسی در کمیته‌های علمی معاونت پژوهش، مورد سنجش دقیق قرار گرفتند. در نهایت از میان آثار برتر، ۳۶ اثر شامل ۲۶ اثر «برگزیده» و ۱۰ اثر «شایسته تقدیر» در سطح کشور معرفی شدند.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد در ادامه به معرفی برگزیدگان این استان پرداخت و گفت: در بخش ویژه «امام حکیم شهید»، خانم فرشته محمدی احمدآبادی از مدرسه علمیه تخصصی حضرت زهرا (س) شهرستان میبد، با ارائه پژوهش «نقش ولایت بر مقاومت فعال در اندیشه‌های قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه‌الشریف)» موفق به کسب رتبه برگزیده کشوری شد.

وی افزود: همچنین فاطمه خدامیان ندوشن با اثر «نقش حضرت زینب (س) در نهضت عاشورا از نظر جامعه‌شناسی مقاومت» و مهدیه‌السادات فاطمی‌نسب با پژوهش «عملکرد دولتمردان در مقابله با فتنه‌های اقتصادی از نگاه نهج‌البلاغه» از مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) یزد، در مقطع سیکل و در بخش پژوهش‌های پایانی سطح دو، حائز رتبه برگزیده کشوری شدند.

دهقانی با اشاره به آمار مشارکت مدارس علمیه استان یزد در سطح استانی نیز بیان داشت: ثبت بیشترین اثر در مقطع سیکل از مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) با ثبت ۳۶ اثر و در سایر مقاطع مدرسه علمیه حضرت زینب (س) با ثبت ۵۴ اثر، پیشتاز مشارکت پژوهشی در استان بوده‌اند.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد در پایان، حضور پرشور طلاب خواهر در این جشنواره و درخشش در سطح ملی را گواهی بر نشاط علمی و جایگاه روزافزون حوزه‌های علمیه خواهران استان یزد در عرصه‌های پژوهشی دانست و از تلاش تمامی اساتید راهنما و پژوهشگران تجلیل کرد.