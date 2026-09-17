به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله سوم نخستین دوره رقابت‌های لیگ سراسری کشتی آزاد جوانان کشور، یادواره شهدای جنگ رمضان با حضور ۱۰ تیم برتر در قالب دو گروه ۵ تیمی به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

در پایان، تیم‌های کندوان‌بتن مازندران و معینی‌پور از گروه (الف) و تیم‌های تهران و تراکتور تبریز از گروه (ب) موفق به کسب عناوین اول و دوم گروه‌های خود و صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند.

جدول رده‌بندی مرحله سوم:

گروه الف:

۱- کندوان‌بتن مازندران

۲- باشگاه معینی‌پور

۳- هیئت کشتی البرز

۴- هیئت کشتی لرستان

۵- هیئت کشتی توابع تهران

گروه ب:

۱- هیئت کشتی تهران

۲- تراکتور تبریز

۳- هیئت کشتی کرمانشاه

۴- مالک اشتر بابل

۵- آریوباراد گلستان

بر اساس جدول مسابقات، امروز دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی به‌صورت ضربدری برگزار خواهد شد:

دیدار اول:

کندوان‌بتن مازندران (اول گروه الف) - تراکتور تبریز (دوم گروه ب)

دیدار دوم:

باشگاه معینی‌پور (دوم گروه الف) - هیئت کشتی تهران (اول گروه ب)