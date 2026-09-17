لیگ کشتی آزاد جوانان؛ معرفی تیمهای صعودکننده به نیمه نهایی
چهار تیم راه یافته به مرحله نیمهنهایی لیگ سراسری کشتی آزاد جوانان کشورمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله سوم نخستین دوره رقابتهای لیگ سراسری کشتی آزاد جوانان کشور، یادواره شهدای جنگ رمضان با حضور ۱۰ تیم برتر در قالب دو گروه ۵ تیمی به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
در پایان، تیمهای کندوانبتن مازندران و معینیپور از گروه (الف) و تیمهای تهران و تراکتور تبریز از گروه (ب) موفق به کسب عناوین اول و دوم گروههای خود و صعود به مرحله نیمهنهایی شدند.
جدول ردهبندی مرحله سوم:
گروه الف:
۱- کندوانبتن مازندران
۲- باشگاه معینیپور
۳- هیئت کشتی البرز
۴- هیئت کشتی لرستان
۵- هیئت کشتی توابع تهران
گروه ب:
۱- هیئت کشتی تهران
۲- تراکتور تبریز
۳- هیئت کشتی کرمانشاه
۴- مالک اشتر بابل
۵- آریوباراد گلستان
بر اساس جدول مسابقات، امروز دیدارهای مرحله نیمهنهایی بهصورت ضربدری برگزار خواهد شد:
دیدار اول:
کندوانبتن مازندران (اول گروه الف) - تراکتور تبریز (دوم گروه ب)
دیدار دوم:
باشگاه معینیپور (دوم گروه الف) - هیئت کشتی تهران (اول گروه ب)