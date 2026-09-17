به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا قبادی‌مهر گفت: با پیگیری‌های معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قصرشیرین و تلاش کارکنان واحد اقتصادی، نخستین پروانه بهره‌برداری تولیدی در این منطقه آزاد صادر شد.

وی افزود: صدور این پروانه، گامی مهم در مسیر آغاز فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد قصرشیرین است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در منطقه باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین با اشاره به روند فعالیت مناطق آزاد جدید کشور گفت: قصرشیرین در زمره نخستین مناطق آزاد جدید کشور قرار دارد که موفق به صدور پروانه بهره‌برداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: صدور این پروانه و آغاز فعالیت تولیدی و صادراتی این واحد، نشان‌دهنده ورود منطقه آزاد قصرشیرین به مرحله عملیاتی شدن ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی آن است.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصرشیرین با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، توسعه مبادلات تجاری با عراق، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای شهرستان ایجاد شده است.