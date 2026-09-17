در دویستمین شب تجمعات از بانوی ایستادگی میناب که هر شب در خیابان پرچم به دست دارد، تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بخشدار مرکزی میناب گفت: به پاس پرچم داری و حمایت از انقلاب بر خود واجب دانستیم که از این بانوی انقلابی تقدیر و تشکر کنیم.

ابراهیم رئیسی افزود: این خانم هر شب به مدت ۲ تا ۳ ساعت به تنهایی و گاهی به همراه نوه خود در خیابان جلو منزلشان در روستای حکمی پرچم به دست می‌گیرد و شعار سر می‌دهد.

وی گفت: این خانم ۵ فرزند و چند نوه دارد که همگی به همراه پدر خانواده در تجمعات شبانه حضور پر رنگ دارند.

بخشدار مرکزی میناب گفت: تجمع شبانه هر شب در هفت شهر و روستا‌های این شهرستان برگزار می‌شود.

رئیسی گفت: هر شب در تجمع شبانه شهر میناب علاوه بر میز خدمت، برنامه‌های مختلفی با حضور گروه‌های مردمی اجرا می‌شود که امشب هم یک گروه جهادی از شهرستان فیروزآباد استان فارس به مردم خدمات ارائه داد.

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ابراهیم رئیسی افزود: این گروه جهادی ۴۰ نفره علاوه بر پذیرایی با میوه و شربت از مردم، خدماتی نظیر آرایشگری، پزشکی و فرهنگی به تجمع کنندگان ارائه کردند.