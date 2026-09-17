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همه دانشگاههای استان اصفهان با آمادگی کامل، آماده بازگشایی برای حضور پرشور و نشاط دانشجویان در کنار ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی در سال تحصیلی جدید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست با روسای و معاونان همه دانشگاههای استان اصفهان با اشاره به برنامه ریزیهای منسجم این دانشگاهها برای حضور پرشور و نشاط دانشجویان از جمله کلاسهای درس، خوابگاهها و ایاب و ذهاب گفت: بازگشایی دانشگاهها باید با نشاط، آرامش، مبتنی بر گفتوگو و تعامل و هوشمندی مدیریتی همراه باشد.
مهدی جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت فراهمسازی فضایی آرام، بانشاط و امیدآفرین برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بازگشایی دانشگاهها یک رویداد مهم اجتماعی است و بایددر این مسیر با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشگاهها، نگاه ما به بازگشایی دانشگاهها، نگاهی برنامهریزی دقیق، همافزایی مدیران و تقویت فضای نشاط و آرامش، زمینهای فراهم شود که دانشجویان سال تحصیلی را با انگیزه، امید و احساس امنیت و تعلق آغاز کنند.
وی تأکید کرد: هوش هیجانی و مهارت مدیریتی رؤسای دانشگاهها و مدیران مجموعههای دانشگاهی در مدیریت فضای آغاز سال تحصیلی بسیار مهم است.
استاندار اصفهان همچنین گفت: همه مدارس استان اصفهان هم در سال تحصیلی جدید، آماده حضور پرشور و پرتحرک دانش آموزان است.
امیر حسین بانکی پور از نمایندگان مردم اصفهان هم در این نشست با اشاره به لوازم تحقق دانشگاه تراز انقلاب اسلامی گفت: هنگامی که از تشکیل دانشگاه مبعوث سخن میگوییم، باید بدانیم که بعثت، ارمغان امامت است و ولایتمداری پیوستگی و همبستگی با امام امت و تبعیت از رهبری در مسیر انسجام ملی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برگزاری تجمعهای شبانه و برنامههای گرامیداشت یاد و نام شهدا همچنین کرسیهای آزاد اندیشی را از جمله برنامه دانشگاهها در سال تحصیلی جدید بیان و تأکید کرد: دانشجویان با شور و نشاط خود دردانشگاهها ضمن آمادگی برای کسب علم و دانش، با توجه به تهاجم دشمنان، با تأثیر اجتماعی خودشان پیام مأیوس کنندهای به دشمن و پیام بصیرت به ملت ایران میدهند.
اصفهان با حدود ۲۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو دومین استان دانشگاهی کشور است.