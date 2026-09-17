در آستانه سال تحصیلی، در طرح ایران همدل، با کمک خیران و کمیته امداد، هزار و ۱۰ بسته نوشت افزار و ۱۰ سری جهیزیه بین دانش آموزان و نوعروسان نیازمند در جاجرم خراسان شمالی، توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رزمایش ایران همدل با هدف حمایت از دانش‌آموزان و نوعروسان نیازمند، با مشارکت خیرین و همت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جاجرم برگزار شد.

در این رزمایش، تعداد ۱۰۱۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته یک میلیون تومان و مجموع یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان تهیه و آماده توزیع میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان شد.

همچنین تعداد ۱۰ سری کالای جهیزیه با ارزش هر سری ۲۰۰ میلیون تومان و مجموع ۲ میلیارد تومان، از محل کمک‌های خیرین تهیه و به نوعروسان تحت حمایت اهدا شد.

این اقدام در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، حمایت از خانواده‌های نیازمند و تقویت مشارکت‌های مردمی در خدمت‌رسانی به اقشار محروم شهرستان جاجرم انجام گرفت.