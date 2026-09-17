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تیمهای ملی شطرنج زنان و مردان ایران در نخستین دور از چهل و ششمین المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ سمرقند، مقابل حریفان خود به برتری ۴ بر صفر دست یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای چهلوششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج از چهارشنبه ۲۵ شهریور در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شد و نمایندگان ایران در بخش زنان و مردان کار خود را با پیروزی آغاز کردند.
تیم ملی مردان ایران در دور نخست برابر موزامبیک قرار گرفت و با کسب چهار پیروزی انفرادی، در مجموع با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست داد.
بردیا دانشور، مهدی غلامی، رضا مهدوی و آرش داغلی چهار بازیکن ایران در این دیدار بودند که برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.
در بخش زنان نیز ملیپوشان ایران در نخستین دیدار برابر قبرس قرار گرفتند و با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسیدند.
ملیکا محمدی، آنوشا مهدیان، میترا اصغرزاده و پروا بهزاد نظیف چهار شطرنجباز ایران در این مسابقه بودند که هر چهار نفر موفق به کسب پیروزی شدند.
چهلوششمین المپیاد جهانی شطرنج از ۲۵ شهریور تا پنجم مهر در سمرقند برگزار میشود و تیمهای ملی زنان و مردان ایران در این رویداد حضور دارند. بازیهای این رقابتها هر روز از ساعت ۱۵ به وقت محلی سمرقند، معادل ۱۳:۳۰ به وقت تهران، آغاز میشود.