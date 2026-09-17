مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان با تولید سیب‌زمینی بذری باکیفیت، در کنار استان‌های اردبیل و اصفهان، جزو سه استان برتر کشور در این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عسگر قنبری گفت: سالانه حدود پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص می‌یابد و میانگین تولید این محصول حدود ۴۰ تن در هکتار است که بر این اساس، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

وی افزود: وجود کشاورزان پیشرو و دانش‌محور در حوزه تولید سیب‌زمینی از ظرفیت‌های مهم استان به شمار می‌رود و دانش و تجربیات این کشاورزان حتی به استان‌های همجوار نیز منتقل می‌شود.

قنبری با اشاره به تولید سیب‌زمینی بهاره در استان گفت: تولید سیب‌زمینی بهاره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این محصول با تأمین زودتر نیاز بازار، نقش مؤثری در عرضه محصول، تعدیل قیمت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سیب‌زمینی در استان و استان‌های مجاور دارد.

وی گفت: برداشت و عرضه سیب‌زمینی بهاره از مردادماه آغاز می‌شود و ورود این محصول به بازار در این مقطع زمانی، سهم بسزایی در تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به ظرفیت انبار‌ها و سردخانه‌های مکانیزه استان اشاره کرد و گفت: وجود انبار‌ها و سردخانه‌های مکانیزه، به‌ویژه در شهرستان‌های بروجن و شهرکرد و برخی شهرستان‌های اطراف، امکان ذخیره‌سازی محصول و عرضه تدریجی آن به بازار را فراهم کرده است.

قنبری افزود: با ذخیره‌سازی مناسب سیب‌زمینی، محصول پس از پایان فصل برداشت به‌تدریج وارد بازار می‌شود و این روند می‌تواند به ثبات قیمت سیب‌زمینی تا ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال بعد کمک کند.

وی سطح زیر کشت سیب‌زمینی بهاره در چهارمحال و بختیاری را حدود ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی بهاره تولید شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری درباره سیب‌زمینی پاییزه نیز گفت: سطح زیر کشت سیب‌زمینی پاییزه استان حدود پنج هزار هکتار است که برداشت آن از مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

قنبری تولید سیب‌زمینی بذری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و افزود: چهارمحال و بختیاری در کنار استان‌های اردبیل و اصفهان، جزو سه استان برتر کشور در زمینه تولید سیب‌زمینی بذری است.

وی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان، سیب‌زمینی بذری تولیدشده در چهارمحال و بختیاری را جزو باکیفیت‌ترین ارقام کشور می‌دانند که از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به عاری بودن از ویروس اشاره کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی، اقدامات مهمی در زمینه تولید سیب‌زمینی بذری در استان انجام شده است و در حال حاضر سه شرکت دانش‌بنیان در این حوزه فعالیت دارند.

قنبری گفت: دو شرکت دانش‌بنیان در زمینه کشت بافت و یک شرکت نیز به روش «ایروپونیک» یا کشت هوازی، اقدام به تولید سیب‌زمینی بذری می‌کنند و در این مجموعه‌ها، بذر‌های باکیفیت و ارقام خارجی سیب‌زمینی تولید می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری از دانش و فناوری‌های روز دنیا در زمینه تولید سیب‌زمینی عقب نمانده است، گفت: در استان همگام با پیشرفت‌های علمی و فناوری این حوزه حرکت می‌کنیم و استفاده از روش‌های نوین تولید بذر و کشت مکانیزه در دستور کار قرار دارد.