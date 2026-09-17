مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: صاحبان مشاغل تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را تکمیل و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عزیزالله گنجی با اشاره به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل گفت: بر اساس قانون، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا پایان خردادماه هر سال است، اما امسال با توجه به شرایط خاص و دغدغه‌های موجود، این مهلت با دریافت مصوبه از مراجع قانونی تا پایان شهریورماه تمدید شد.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده برای تمدید بیشتر این مهلت، سازمان امور مالیاتی دو ماه دیگر نیز فرصت تعیین‌شده را تمدید کرد و صاحبان مشاغل تا پایان آبان‌ماه امسال فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را پذیرفته و به سازمان ارسال کنند و مالیات متعلقه را بپردازند.

گنجی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند حسابرسی مالیاتی بیان کرد: حدود ۹۸ درصد حسابرسی‌های مشاغل اکنون مبتنی بر سیستم انجام می‌شود و در این فرآیند، دخالت مأمور مالیاتی و سلیقه افراد نقشی ندارد.

وی گفت: محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات واقعی، مستند و سیستمی انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی از این ظرفیت برای محاسبه مالیات مؤدیان استفاده می‌کند؛ بنابراین نگرانی مؤدیان از بابت اعمال سلیقه در محاسبه مالیات نباید وجود داشته باشد.

مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته حدود ۹۲ درصد صاحبان مشاغلی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را ارسال کرده بودند، مالیاتشان صفر شد؛ چراکه سطح درآمدی در نظر گرفته‌شده برای آنها پایین‌تر از سقف معافیت‌های مالیاتی، به‌ویژه معافیت‌های مرتبط با معیشت، بود.

وی همچنین درباره مالیات املاک اجاری گفت: به منظور کاهش دغدغه مؤدیان، مهلت تسلیم اظهارنامه درآمد‌های بخش املاک از تیرماه به پایان شهریورماه منتقل شده است و صاحبان املاک، به‌ویژه املاک اجاری، تا پایان شهریورماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند.

گنجی تأکید کرد: ارسال اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی در بخش املاک اجاری است؛ بنابراین مؤدیانی که متقاضی استفاده از معافیت‌های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده ۵۷ هستند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند.