به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی دیشب در مراسم رونمایی از تندیس شهید سردار حاجی‌زاده در میدان ابوذر منطقه ۱۷، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، اظهار کرد: استکبار به دنبال آن است که مردم جهان را به بردگان نوین و اسرای خود تبدیل کند و طی ۸۰ سال پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرده منابع جهان را به غارت ببرد.

ملت ایران همینه پوشالی آمریکا را درهم شکست

وی با اشاره به نگاه قدرت‌های استکباری به ایران افزود: از سال ۱۳۳۲ طمع‌ورزی نسبت به جغرافیای ایران اسلامی کاملاً آشکار بوده است و پیام ملت ایران نیز روشن است؛ ما هیبت دروغین آمریکا را شکستیم و پیشانی او را به خاک مالیدیم.

زاکانی با بیان اینکه ملت ایران در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی رسالت بزرگی برعهده دارد، گفت: خداوند بزرگ ملت ایران را فراخواند و به آن توان داد و به لطف قیام امام خمینی (ره)، شرایطی رقم خورد که ملت ایران بتواند مقدمه ظهور را فراهم کند.

ایران الگویی برای تکثیر و مقدمه‌سازی تمدن نوین اسلامی

شهردار تهران ادامه داد: رسالت دیگری که بر عهده ما گذاشته شده، این است که ایران را حرم کنیم و جغرافیای مقدس ایران را بسازیم تا این کشور الگویی برای تکثیر و مقدمه‌سازی تمدن نوین اسلامی باشد.

وی ایمان، بصیرت، تلاش و حضور مردم در میدان را از عوامل استمرار این مسیر دانست و گفت: آنچه تاکنون رقم خورده، ایمان و اعتقاد مردم به این مسیر و تلاش و کوشش آنان را به‌خوبی نشان داده است.

زاکانی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امروز در میدان هستیم تا زمینه تحقق و گسترش انقلاب اسلامی را فراهم کنیم و با رهبر عزیزمان عهد و پیمان می‌بندیم که تا آخرین قدم و آخرین نفس در میدان بمانیم.

عده‌ای به بهانه خیرخواهی تلاش می‌کنند مسیر انقلاب را متوقف کنند

وی افزود: دشمن، دشمن است و از دشمن انتظاری جز دشمنی نیست؛ اما برخی در داخل به بهانه خیرخواهی و توصیه به صلح و دوری از جنگ‌طلبی تلاش می‌کنند مسیر انقلاب را متوقف کنند. ملت ایران شما را می‌شناسد و اعمال، رفتار و عملکرد شما را دیده است.

شهردار تهران تأکید کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در مقابل جنگ تحمیلی کوتاه نخواهد آمد. این ملت نشان داد مقاوم‌تر و تاب‌آورتر از آن است که دشمن تصور می‌کرد و به کوری چشم دشمن در صحنه ایستاده و خواهد ایستاد.

خدمت به مردم مسیر مستمری است که مسئولان باید با افتخار در آن حرکت کنند

زاکانی مسئولان را مکلف به خدمت به مردم دانست و گفت: مسئولان کشور وظیفه دارند با افتخار به مردم خدمت کنند و اجازه ندهند دشمن حتی در بخش‌هایی از جامعه به تحقق اهداف خود امیدوار شود. خدمت به مردم مسیر مستمری است که مسئولان باید با افتخار در آن حرکت کنند.

وی با اشاره به حضور مردم در حمایت از نیرو‌های مسلح اظهار کرد: مردم در صحنه‌اند تا از رهبری، سپاه، ارتش و همه حافظان امنیت و صلابت کشور حمایت کنند؛ اما در عین حال مردم باید در صحنه باشند تا اگر مسئولی دچار خطای محاسباتی شد، با تذکر و بصیرت به اصلاح جهت‌گیری‌ها کمک کنند.

شهردار تهران در ادامه به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب و ناامنی اشاره کرد و گفت: آمریکا امیدوار است آنچه را در جنگ نتوانسته به دست آورد، از طریق شکستن تاب‌آوری مردم و ایجاد آشوب و بلوا توسط عوامل اجیرشده محقق کند و شرایطی را در مرز‌های کشور فراهم کند که زمینه مداخله مجدد آمریکا فراهم شود؛ اما این خیال باطل به گور خواهد رفت.

وی با گرامیداشت یاد شهید حاجی‌زاده گفت: ما مفتخریم که عظمت شهدای خود را به رخ دشمن بکشیم و بگوییم ملت ایران، ملت شهادت است. مکتب حاج قاسم، مکتب حاجی‌زاده و مکتب این بزرگان را در دست گرفته‌ایم.

زاکانی با اشاره به ویژگی‌های شهید حاجی‌زاده افزود: هنوز چهره خندان، مصمم و ایستاده شهید حاجی‌زاده در ذهن ماست؛ فرمانده‌ای که علاوه بر مسئولیت خود، دغدغه ظرفیت‌های داخلی را داشت و بار‌ها تأکید کرد آنچه در توان و ظرفیت داخلی کشور وجود دارد، می‌تواند ایران را آباد کند و از ایران الگویی بسازد.

باید وحدت و انسجام خود را بر محور ولی فقیه و امام جامعه دنبال کنیم

شهردار تهران میدان ابوذر را نماد مقاومت در تهران دانست و گفت: با شهید عزیز و والامقام حاجی‌زاده عهد و پیمان می‌بندیم که اجازه ندهیم خواسته‌های دشمن محقق شود. دشمن به دنبال تفرقه است و ما باید وحدت و انسجام خود را بر محور ولی فقیه و امام جامعه دنبال کنیم.

وی ادامه داد: انسجام برای ما بسیار مهم است. دشمن علاقه‌مند است بخش‌هایی از جامعه آسیب ببینند؛ بنابراین باید با تکافل اجتماعی و خدمت، به اطرافیان خود برسیم و اجازه ندهیم هیچ بخشی از جامعه آسیب ببیند.

زاکانی با تأکید بر پیام حضور مردم در میدان ابوذر گفت: پیام این جمع، مقاومت و ایستادگی است و آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند همان‌گونه که ملت ایران هیمنه و هیبت آنها را شکست، به فضل الهی زیاده‌خواهی آنان را نیز شکست خواهد داد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه گفت: حضور مردم در میدان بسیار مهم است. حضور حماسی و مستمر مردم، دشمن را ناامید و سرخورده و دوستان انقلاب را امیدوار می‌کند.

وی با اشاره به نگاه توحیدی در مواجهه با دشمن اظهار کرد: در عرصه تقابل، یک نگاه، نگاه الهی است؛ این نگاه حضور مردم را برکتی از جانب خدا می‌داند و امیدش به خداست. «وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلٰکِنَّ اللَّهَ رَمی»؛ ما اقدام می‌کنیم، اما آنکه نتیجه را رقم می‌زند خداوند است.

زاکانی افزود: مؤمنان هنگامی که با دشمن مواجه می‌شوند، از زیادی دشمن نمی‌ترسند و ایمان دارند که گروه اندک می‌تواند به اذن خدا بر گروه بسیار غلبه کند. این جمع حاضر در میدان نیز با همه وجود به خدا اعتماد و ایمان دارد.

شهردار تهران در پایان گفت: استکبار خود را بزرگ می‌بیند و دیگران را نادیده می‌گیرد و طی دهه‌ها تلاش کرده بشر را به بردگی بکشاند؛ ملت ایران قیام کرد تا این وضعیت را بشکند و مسیر استقلال و عزت خود را ادامه دهد.