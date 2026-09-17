به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره ستارگان قرآنی با هدف شناسایی و تجلیل از استعداد‌های برتر حوزه علوم قرآنی در شهرستان بابل برگزار شد.

این جشنواره با حضور جمعی از استادان قرآن کریم، مسئولان شهرستانی، فعالان قرآنی و خانواده‌ها برگزار شد و بستری برای شناسایی استعداد‌های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن در میان نسل جوان و نوجوان فراهم کرد.

قاسمی مدیر برگزاری جشنواره ستارگان قرآنی در مراسم اختتامیه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تنها مسابقه و رقابت نیست، بلکه شناسایی، پرورش و معرفی استعداد‌هایی است که می‌توانند در آینده سفیران فرهنگ قرآنی در جامعه باشند.

وی افزود: در این جشنواره تلاش شد با ایجاد فضایی پویا، انگیزه نونهالان و جوانان برای انس بیشتر با قرآن کریم افزایش یابد.

قاسمی گفت: شناسایی استعداد‌ها در رشته‌های حفظ، قرائت و تفسیر، بخشی از مسیر حمایت از سرمایه‌های انسانی قرآنی و ترویج سبک زندگی قرآنی است.

مدیر جشنواره ستارگان قرآنی با تأکید بر ضرورت همکاری نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و پرورشی و حمایت خیرین قرآنی افزود: برگزاری این جشنواره می‌تواند آغاز تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان قرآنی شهرستان بابل باشد تا در طول سال، برنامه‌های آموزشی تخصصی برای آنان برگزار شود.

در پایان این جشنواره، از برگزیدگان بخش‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و هدایای فرهنگی تجلیل شد.