به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت: در پی اعلام یکی از شهروندان مبنی بر اینکه ۳ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از پارک ها ، مقادیری وجه نقد را فرزند ۱۴ ساله وی اخاذی کردند، بلافاصله گشت انتظامی کلانتری ۱۳ گلستان در محل حاضر شد.

سرهنگ عباس عرب افزود: ماموران حین رسیدگی به پرونده پی بردند این افراد یک دستگاه دوچرخه را هم سرقت کرده اند.

سرهنگ عرب از دستگیری ۴ متهم کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد و گفت: اموال به سرقت رفته کشف و تحویل مالباختگان شد و با تکمیل پرونده، متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.