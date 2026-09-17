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افرادی که در یکی از پارک های سمنان از نوجوان ۱۴ ساله مقادیری وجه نقد اخاذی کرده بودند ، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت: در پی اعلام یکی از شهروندان مبنی بر اینکه ۳ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از پارک ها ، مقادیری وجه نقد را فرزند ۱۴ ساله وی اخاذی کردند، بلافاصله گشت انتظامی کلانتری ۱۳ گلستان در محل حاضر شد.
سرهنگ عباس عرب افزود: ماموران حین رسیدگی به پرونده پی بردند این افراد یک دستگاه دوچرخه را هم سرقت کرده اند.
سرهنگ عرب از دستگیری ۴ متهم کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد و گفت: اموال به سرقت رفته کشف و تحویل مالباختگان شد و با تکمیل پرونده، متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.