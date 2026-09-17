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وزارت خارجه آمریکا از صدور روادید برای مقامات فلسطینی به منظور حضور در نشست سازمان ملل خودداری کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تنها چند روز پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریمهای صدور روادید علیه اعضای «سازمان آزادیبخش فلسطین» و مقامات «تشکیلات خودگردان فلسطین» را تمدید خواهد کرد. سال گذشته نیز محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به علت صادر نشدن روادید، به صورت ویدیوکنفرانس در این نشست سخنرانی کرده بود.