پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری اهواز گفت: تاکنون ۸۵ درصد لایروبی نقاط بحرانی شبکه فاضلاب اهواز انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالی پور شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با موضوع پدیده النینو و آمادگی مقابله با سیلابهای احتمالی ناشی از آن در استان افزود: پس از اعلام هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران در خصوص پدیده النینو نشستهای مختلفی با شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق اهواز برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه با همکاری شرکت آب و فاضلاب اهواز عملیات لایروبی شبکه فاضلاب این کلانشهر در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: لایروبی شبکه فاضلاب در حال انجام میباشد که ۸۵ درصد نقاط بحرانی آن انجام شده است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری اهواز با بیان اینکه عملیات لایروبی با همکاری شرکت آبفا در حال انجام میباشد، خاطر نشان کرد: همچنین ۲۴ طرح هدف گذاری شده است که در حال اجراست.
مدیر کل هواشناسی خوزستان نیز در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به وقوع پدیده النینو گفت: تغییرات دمایی دو سوی اقیانوس آرام موجب ایجاد شرایطی در جو میشود که به نام النینو شناخته میشود.
محمد سبزه زاری با بیان اینکه احتمال شدت ۲ تا پنج درجهای پدیده النینو در استان خوزستان پیش بینی میشود، عنوان کرد: یراساس این پدیده احتمال بارشهای فراتر از نرمال در ماههای مهر و آبان ماه در استان پیش بینی میشود.
وی بیان کرد: احتمال وقوع بارشها به مانند سیلاب سال ۹۸ پیش بینی نمیشود، زیرا که مدلها و نقشهها این موضوع را نشان نمیدهد.
افشین حاتمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان همچنین در این برنامه از آمادگی کامل برای سیلابهای احتمالی ناشی از پدیده النینو خبر داد و گفت: تمامی تعمیرات اساسی ایستگاهها و نصب تجهیزات و پمپهای جدید برای مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی انجام شده است.
عبدالهی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز از برنامه ریزیهای لازم برای پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی ناشی از پدیده النینو در استان خبر داد.