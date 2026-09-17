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مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از آغاز کاشت خصیل و پیشبینی کشت این محصول در ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از آغاز عملیات کاشت خصیل در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد.
علی نورینژاد با اشاره به آغاز فصل کشت محصولات علوفهای در شهرستان افزود: عملیات کاشت خصیل آغاز شده و با توجه به شرایط آبوهوایی و تقویم زراعی منطقه، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی سوادکوه شمالی به کشت خصیل اختصاص مییابد که بخش قابل توجهی از محصول برای تأمین علوفه مورد نیاز دامهای منطقه استفاده خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی افزود: توسعه کشت محصولات علوفهای نقش مهمی در تأمین نیاز دامداران دارد.
نورینژاد گفت: کشت خصیل علاوه بر تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دام، میتواند به کاهش هزینههای خوراک دام و افزایش پایداری فعالیت واحدهای دامپروری کمک کند.