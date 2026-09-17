مردم شهرستان قدس در دویستمین شب از تجمعات مردمی، با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین شهر، بار دیگر بر همدلی و استقامت خود در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع باشکوه که با سر دادن شعار‌های وحدت و همبستگی همراه بود، شرکت‌کنندگان پایداری خود را در مسیر میدان‌داری به نمایش گذاشتند. حاضران در این مراسم تأکید کردند که استمرار این حضور در طول دویست شب، نشان‌دهنده اراده تزلزل‌ناپذیر مردم شهرستان قدس در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از امنیت ملی است.