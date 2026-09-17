پنجمین شب دومین کنگره ملی ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری با میزبانی شهرستان کیار برگزار شد و مردم این شهرستان با حضور در غرفه‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های کنگره و تماشای نمایش چندرسانه‌ای «مهتاب و مین و من»، بر تداوم راه و منش شهدا تأکید کردند.

پنجمین شب کنگره ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری به میزبانی شهرستان کیار

پنجمین شب کنگره ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری به میزبانی شهرستان کیار

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پنجمین شب دومین کنگره ملی ۲هزارو ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری با میزبانی شهرستان کیار برگزار شد و مردم این شهرستان با حضور در غرفه‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های کنگره و تماشای نمایش چندرسانه‌ای «مهتاب و مین و من»، بر تداوم راه و منش شهدا تأکید کردند.

غرفه‌های شهرستانی و نمایشگاه‌های فرهنگی از بعدازظهر برپا شد و تا زمان اقامه نماز مغرب و عشا پذیرای مردم و خانواده‌ها بود.

حاضران در این برنامه با اشاره به سیره و منش شهدا، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده تأکید کردند.

در بخش دیگری از این برنامه، مردم با بستن سربند‌های مزین به نام اهل‌بیت (ع) و شعار‌های انقلابی، بر پایبندی به آرمان‌های شهدا و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

پس از اقامه نماز مغرب و عشا نیز نمایش چندرسانه‌ای «مهتاب و مین و من» اجرا شد؛ نمایشی که روایتگر بخش‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی شهداست و تا پاسی از شب ادامه داشت.

دومین کنگره ملی ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری از ۲۱ تا ۳۰ شهریور در شهرکرد و با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، یادواره‌ها و نمایش‌های مختلف در حال برگزاری است.