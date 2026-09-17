مردم استان همدان دیشب هم با تجمع در خیابان‌ها و میادین بر ادامه مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های نظام تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با سراسر کشور، مردم استان همدان در دویستمین شب ایستادگی در گوشه و کنار شهر‌ها و روستا‌ها گرد هم آمدند و با شعار‌های انقلابی و اعلام همبستگی، استمرار حضور خود را نشانه‌ای از پاسخ قاطع به بدخواهان ایران دانستند و در این اجتماع شبانه بر مقابله با توطئه‌های دشمن آمریکایی صهیونی تا رسیدن به پیروزی نهایی در میدان تاکید کردند.

اهالی استان همدان با حضوری پرشور و چشمگیر، نه تنها همبستگی عمیق خود را به تماشا گذاشتند، بلکه اراده پولادین خود را در دفاع از ارزش‌هایشان به اثبات رساندند.

مردم نشان دادند که چگونه می‌توان با اتحاد و همدلی، در برابر چالش‌ها ایستادگی کرد و چراغ امید را در دل این شب‌ها روشن نگاه داشت.