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مردم استان همدان دیشب هم با تجمع در خیابانها و میادین بر ادامه مسیر مقاومت و وفاداری به آرمانهای نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با سراسر کشور، مردم استان همدان در دویستمین شب ایستادگی در گوشه و کنار شهرها و روستاها گرد هم آمدند و با شعارهای انقلابی و اعلام همبستگی، استمرار حضور خود را نشانهای از پاسخ قاطع به بدخواهان ایران دانستند و در این اجتماع شبانه بر مقابله با توطئههای دشمن آمریکایی صهیونی تا رسیدن به پیروزی نهایی در میدان تاکید کردند.
اهالی استان همدان با حضوری پرشور و چشمگیر، نه تنها همبستگی عمیق خود را به تماشا گذاشتند، بلکه اراده پولادین خود را در دفاع از ارزشهایشان به اثبات رساندند.
مردم نشان دادند که چگونه میتوان با اتحاد و همدلی، در برابر چالشها ایستادگی کرد و چراغ امید را در دل این شبها روشن نگاه داشت.