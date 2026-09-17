به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۳۷.۵ کیلومتر در ووشی برگزار شد به این شرح است:

۱- ژوس اوسترلینک از بلژیک - تیم وان ریسل ۲:۴۷:۲۴ ساعت

۲- پل انه کین از فرانسه - اوسکالتل زمان مشابه

۳- کلستین واتل از فرانسه - نوو نوردیسک زمان مشابه

- در این مرحله علی لبیب رکابزن ایرانی تیم کینگ‌های با زمان مشابه در رده ۳۸ و سعید صفرزاده دیگر رکابزن ایرانی این تیم با زمان مشابه در رده ۷۹ قرار گرفتند.

* رده بندی کلی و پایانی تور تایهو لیک ۲۰۲۶:

۱- ماتئو مالوچلی از ایتالیا - تیم آستانه ۱۲:۰۵:۴۳ ساعت (قهرمانی)

۲- جاشوا گیدینگز از انگلیس - لوتو ۱۴ ثانیه اختلاف

۳- گلب سیریتسا از روسیه - آستانه ۲۳ ثانیه اختلاف

- سعید صفرزاده رکابزن ایرانی تیم کینگ‌های با ۶:۴۶ دقیقه اختلاف در رده ۷۴ و علی لبیب دیگر رکابزن ایرانی با ۷:۳۹ دقیقه اختلاف در رده ۹۰ قرار گرفتند.

- در تور تایهو لیک جاکوب مارچکو ایتالیایی - لهستانی با ۲ قهرمانی رکورد دار است.