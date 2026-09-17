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مرحله پنجم و پایانی چهاردهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده تایهو لیک از سری تور آسیایی ۲۰۲۶ در چین برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۳۷.۵ کیلومتر در ووشی برگزار شد به این شرح است:
۱- ژوس اوسترلینک از بلژیک - تیم وان ریسل ۲:۴۷:۲۴ ساعت
۲- پل انه کین از فرانسه - اوسکالتل زمان مشابه
۳- کلستین واتل از فرانسه - نوو نوردیسک زمان مشابه
- در این مرحله علی لبیب رکابزن ایرانی تیم کینگهای با زمان مشابه در رده ۳۸ و سعید صفرزاده دیگر رکابزن ایرانی این تیم با زمان مشابه در رده ۷۹ قرار گرفتند.
* رده بندی کلی و پایانی تور تایهو لیک ۲۰۲۶:
۱- ماتئو مالوچلی از ایتالیا - تیم آستانه ۱۲:۰۵:۴۳ ساعت (قهرمانی)
۲- جاشوا گیدینگز از انگلیس - لوتو ۱۴ ثانیه اختلاف
۳- گلب سیریتسا از روسیه - آستانه ۲۳ ثانیه اختلاف
- سعید صفرزاده رکابزن ایرانی تیم کینگهای با ۶:۴۶ دقیقه اختلاف در رده ۷۴ و علی لبیب دیگر رکابزن ایرانی با ۷:۳۹ دقیقه اختلاف در رده ۹۰ قرار گرفتند.
- در تور تایهو لیک جاکوب مارچکو ایتالیایی - لهستانی با ۲ قهرمانی رکورد دار است.