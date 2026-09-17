رزمایش گسترده و مردمی «جان‌فدایان ایران» با حضور پرشور بسیجیان و اقشار مختلف مردم، در خیابان نواب صفوی شهریار برگزار شد تا انسجام و آمادگی دفاعی کشور را به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رزمایش، انسجام و آمادگی بسیج با همراهی مردم در خیابان نواب صفوی شهریار، به نمایش در آمد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این رزمایش در جمع بسیجیان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور گفت: جبهه مقاومت با قاطعیت در صحنه حضور دارد.

سردار ایزدی افزود: امروز رزمندگان یمنی در عمق باب المندب حماسه آفریدند و ما نیز با قاطعیت تنگه هرمز را در اختیار داریم.

وی گفت: ما تا آخرین قطره خون از منافع ملی ایران دفاع خواهیم کرد.