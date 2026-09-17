معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس، اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید، طرح‌های حمایتی با همکاری آموزش و پرورش و نهاد‌های مرتبط به شکلی گسترده‌تر اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، امیری در آیین تجلیل از قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی استان، بر این نکته تاکید کرد که پیشگیری، زیربنای تحقق عدالت است.

وی افزود: بدون اجرای صحیح طرح‌های پیشگیرانه، امکان ایفای حق به شکل مطلوب وجود نخواهد داشت؛ لذا باید عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته در حوزه مدارس جبران شود.

وی با اشاره به طرح‌های پیشینی نظیر «نماد» و «قاضی مدرسه»، بر نقش کلیدی مشارکت مردمی در این عرصه تاکید کرد و گفت: هر ایده‌ای که منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شود، باید مورد حمایت قرار گیرد.

امیری بر ضرورت تحول دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین در نظام قضایی تاکید کرد و گفت: برای حفظ جایگاه خدمت‌رسانی، باید با سرعت تحولات فناورانه همگام شد و با کاهش مداخلات انسانی و جایگزینی فناوری، اعتماد عمومی را از طریق شفافیت و پاسخگویی افزایش داد.

در پایان این آیین از قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.