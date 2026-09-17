پخش زنده
امروز: -
یگان حفاظت محیطزیست شهرستان زیرکوه در پایش منطقه حفاظت شده شاسکوه، شکارچی غیرمجاز را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند و از وی سلاح ساچمهزنی و تله زندهگیری کبک کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان در عملیات گشت و کنترل در این منطقه، پیش از آنکه شکارچی متخلف فرصت آسیب رساندن به حیاتوحش را بدست آورد، موفق به کشف و ضبط تجهیزات غیرمجاز شامل یک قبضه سلاح ساچمهزنی تکلول، یک دستگاه دوربین چشمی، یک عدد فشنگ مربوطه و یک عدد تله زندهگیری کبک شدند.
جوان افزود: متخلف پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.