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غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه غذاهای دریایی سنپترزبورگ با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این غرفه با حضور استاندار بوشهر، معاونان وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان اقتصادی استان بوشهر و اعضای هیئتهای تجاری افتتاح شد.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: اقتصاد دریامحور از اساسیترین مؤلفههای توسعه در استان بوشهر است و تقویت این حوزه در دستور کار قرار دارد.
ارسلان زارع افزود: روسیه از بازارهای بزرگ و هدف برای صادرات محصولات استان بوشهر از جمله خرما و آبزیان است و در این سفر، رایزنیهای گستردهای برای تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی بوشهر با این کشور صورت گرفته است.
این غرفه به همت اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با حمایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بوشهر و تعدادی از اتاقهای دیگر در ۲۵۰ متر مربع در نمایشگاه سن پترزبورگ پذیرای بازیدکنندگان است.
۸ شرکت و اتحادیه در غرفه حاضر هستند و همچنین ۲۰۷ فعال اقتصادی بخش آبزیان کشور از استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تهران، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گیلان و البرز برای بازدید و مذاکرات تجاری در نمایشگاه حضور دارند.