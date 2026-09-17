به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این غرفه با حضور استاندار بوشهر، معاونان وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان اقتصادی استان بوشهر و اعضای هیئت‌های تجاری افتتاح شد.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: اقتصاد دریامحور از اساسی‌ترین مؤلفه‌های توسعه در استان بوشهر است و تقویت این حوزه در دستور کار قرار دارد.

ارسلان زارع افزود: روسیه از بازار‌های بزرگ و هدف برای صادرات محصولات استان بوشهر از جمله خرما و آبزیان است و در این سفر، رایزنی‌های گسترده‌ای برای تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی بوشهر با این کشور صورت گرفته است.

این غرفه به همت اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با حمایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بوشهر و تعدادی از اتاق‌های دیگر در ۲۵۰ متر مربع در نمایشگاه سن پترزبورگ پذیرای بازیدکنندگان است.

۸ شرکت و اتحادیه در غرفه حاضر هستند و همچنین ۲۰۷ فعال اقتصادی بخش آبزیان کشور از استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تهران، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گیلان و البرز برای بازدید و مذاکرات تجاری در نمایشگاه حضور دارند.