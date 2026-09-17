مردم ولایتمدار شهرستان قرچک، در دویستمین شب تجمعات مردمی خود، با اعلام وفاداری به ولایت و نیرو‌های مسلح، آمادگی کامل خود را برای فداکاری در راه ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمع باشکوه که نمادی از استمرار ایستادگی مردم قرچک است، با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از مقام ولایت و همراهی با مسئولان کشور برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این شب خاطره‌انگیز، خود را «جان‌فدای ایران اسلامی» خواندند و اعلام کردند که تا دستیابی به پیروزی و تحقق اهداف انقلاب، با اراده‌ای استوار در میدان ایستادگی خواهند کرد.