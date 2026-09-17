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با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش دمای هوا، با وجود چالشهای اقلیمی، استقبال از کلاسهای آموزشی فوتبال در زمینهای چمن مصنوعی با تغییر در برنامهریزیها همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مربیان و برگزارکنندگان کلاسهای فوتبال با هدف حفظ آمادگی جسمانی ورزشکاران و جلوگیری از کاهش سطح مهارتها، برنامههای خود را در ساعات خنکتر روز و تحت نظارت دقیقهای سلامت تنظیم کردهاند.
برگزاری کلاسهای فوتبال در تابستان، نه تنها باعث حفظ ریتم تمرینات میشود، بلکه به بازیکنان کمک میکند تا با شرایط بازی در محیطهای مختلف، سازگاری بیشتری پیدا کنند.