میدان شهید رئیسی پردیس در دویستمین شب اجتماعات مردمی، میزبان حضور پرشوری بود که آمدنشان را نه یک موج زودگذر، بلکه نمادی از پیوندی عمیق با خاک ایران و اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر در برابر تهدیدها دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم پردیس در دویستمین شب از اجتماعات خود، بار دیگر در کنار یکدیگر ایستادند تا بگویند این حضور، نه یک موج زودگذر، بلکه برخاسته از پیوندی عمیق با ایران و سرزمین مادری است.

شرکت‌کنندگان از اقشار مختلف، زن و مرد و پیر و جوان، از عشق به وطن، استقلال و حفظ امنیت کشور گفتند و تأکید کردند فشار، تهدید و جنگ روانی نمی‌تواند اراده ملت ایران را تغییر دهد.

در این میان، کسبه، صاحبان مراکز تجاری و اهالی محدوده محل برگزاری اجتماعات نیز در طول این ۲۰۰ شب، همراه مردم بودند و از آنان قدردانی شد.

حاضران همچنین پیوستن داوطلبانه مردم به نیروهای مسلح و فراگیری آموزش‌های نظامی را در شرایط کنونی، عاملی برای افزایش آمادگی، بازدارندگی و تحکیم وحدت ملی دانستند.

مردم پردیس در دویستمین شب اجتماعات خود، یک پیام را تکرار کردند؛ ایران خانه ماست، بیداریم، متحدیم و برای حفظ امنیت و تمامیت این سرزمین، پای کار وطن ایستاده‌ایم.