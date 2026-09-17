رزمایش «جان‌فدایان ایران» همزمان با سایر شهرستان‌های استان تهران، با حضور گسترده یگان‌های بسیجی و امدادی در بهارستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مصطفی شیبانی فرمانده سپاه شهرستان بهارستان در حاشیه این مراسم گفت: در این برنامه، بیش از ۳۰۰ دستگاه موتورسیکلت و حدود ۱۰۰ دستگاه خودرو در قالب یگان‌های بسیجی، نظارتی، خدمات‌رسان و امدادی حضور داشتند.

وی افزود: این برنامه از صبح با اجرای گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی آغاز شد و بخش رژه اقتدار نیز تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت و نیروها پس از آن به تجمعات شبانه در میدان هفت‌تیر و میدان امام خامنه‌ای شهرستان ملحق می‌شوند.

شیبانی هدف از برگزاری این برنامه را نمایش آمادگی و اقتدار نیروهای بسیجی عنوان کرد و گفت: مراحل مختلف این برنامه تا صبح روز بعد ادامه خواهد داشت.