کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در مورد خلع سلاح هسته‌ای پیونگ یانگ انتقاد کرد و آن را «مزخرفاتی که به آن عادت کرده‌ایم» خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، او در اظهاراتی که توسط رسانه‌های کره شمالی منتشر شد، گفت: «وضع جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای قطعی و برگشت‌ناپذیر است.»

این اظهارات منعکس کننده موضع تزلزل‌ناپذیر پیونگ یانگ در برابر هرگونه بحث در مورد خلع سلاح هسته‌ای آن است.

این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی درباره توسعه قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ یانگ، به جلسات خود برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی ادامه می‌دهد.

کره شمالی از سال ۲۰۰۶ خود را یک کشور هسته‌ای می‌داند و بار‌ها درخواست‌های بین‌المللی برای خلع سلاح را رد کرده است.

اظهارات کیم یو جونگ در چارچوب موضع سختگیرانه پیونگ یانگ در قبال هرگونه تلاش بین‌المللی برای اعمال فشار بر این کشور جهت خلع سلاح هسته‌ای، در سایه تشدید تنش‌های نظامی اخیر در شبه جزیره کره و رزمایش های مشترک بین کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن، مطرح می‌شود.