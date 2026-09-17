ورود سه بازیکن استقلال به اردوی تیم فوتبال امید
سه بازیکن باشگاه استقلال وارد اردوی تیم فوتبال امید در ناگویا ژاپن شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان پس از بازی برای استقلال تهران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا با هماهنگیهای فدراسیون راهی شهر ناگویا ژاپن شدند تا خود را به کادرفنی تیم ملی المپیک ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ معرفی کنند.
تیم امید ایران در نخستین بازی مرحله گروهی توانست امارات را ۳ به یک شکست دهد.
شاگردان حسین عبدی یکشنبه ۲۹ شهریور دومین بازی خود را مقابل چین برگزار میکنند.