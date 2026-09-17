به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان گفت:این طرح با نظارت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان واجرای قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) (بسیج سازندگی) اجرا می‌ شود.

مجید خداپرستان افزود: این طرح که در بالا دست شهر مهاباد وافع شده، شامل ۷۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی، ۲۳ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و ۱۰۰۰ متر مکعب عملیات سنگ وسیمان به طول ۷۰۰ متر وارتفاع۴/۵ متر، با اعتبار تقریبی ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌ شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان تصریح کرد: بااجرای این طرح ۲۵۰هزار متر مکعب حجم آبگیری پروژه پخش سیلاب افزایش می‌یابد.

خداپرستان گفت: هدف از اجرای این طرح تکمیلی، افزایش ظرفیت آبگیری پروزه به منظور تغذیه آبخوان و همچنین حفاظت از تاسیسات پایین دست طرح از جمله قطب صنعتی موغار، مسکن مهر شهر مهاباد وطرح‌های کشاورزی است.