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روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد ذخایر خونی در استان با کاهش شدید مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در اطلاعیه روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی آمده است: با کاهش شدید مراجعه مردم مواجه هستیم و از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا ( ع ) درخواست میکنیم تا با حضور در پایگاه ها و اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند .
در این اطلاعیه با اشاره به لزوم حفظ ذخایر خونی و جلوگیری از کاهش ذخایر خونی آمده است: به گروهای خونی oمنفی وAمثبت و منفی نیاز مبرم است