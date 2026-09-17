به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در اطلاعیه روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی آمده است: با کاهش شدید مراجعه مردم مواجه هستیم و از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا ( ع ) درخواست میکنیم تا با حضور در پایگاه ها و اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند .

در این اطلاعیه با اشاره به لزوم حفظ ذخایر خونی و جلوگیری از کاهش ذخایر خونی آمده است: به گروهای خونی oمنفی وAمثبت و منفی نیاز مبرم است