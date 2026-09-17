به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر این مدرسه گفت: با کمک تنها آموزگار و اهالی روستا تصمیم گرفتیم اسناد تاریخی و وسایل قدیمی به جا مانده از گذشته را در مدرسه جمع آوری کرده و به شکل موزه درآوریم.

علی ترابی افزود: در این مدرسه موزه ۶۰۰ اثر تاریخی از یک قرن گذشته مدرسه و روستا گردآوری شده که نمایانگر شکوه و هویت تاریخی این روستا است.

ترابی بیان داشت: آثار موزه شامل اسناد آموزشی و فرهنگی، وسایل کمک آموزشی و وسایل زندگی مردم روستا در بخش مردم شناسی است که با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ و سنن ایرانی اسلامی به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند این کار را انجام داده و هویت تاریخی و ایرانی اسلامی خود را برای آشنایی نسل جدید به نمایش بگذارند.

مدیر دبستان بوستان ولندان افزود: این مدرسه موزه می‌تواند برای آموزش و پرورش شهرستان ایجاد درآمد کند و باعث توسعه و رونق گردشگری روستا شود.

دبستان بوستان روستای ولندان شهرضا با مساحت ۵۰۰ مترمربع دو کلاس درس و ۱۵ دانش آموز پسر و دختر دارد.

روستای ولندان در شهرستان شهرضا و در ابتدای جاده شهرضا به شیراز واقع شده است.