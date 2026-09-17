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یادواره شهدای ارتش در استانهای اصفهان یزد و چهارمحالوبختیاری در جنگهای تحمیلی دوم و سوم امروز ۲۶ شهریور در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان یزد و چهارمحالوبختیاری با تأکید بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج سبک و سیره شهدا، گفت: یادواره شهدای ارتش در استانهای اصفهان یزد و چهارمحالوبختیاری در جنگهای تحمیلی دوم و سوم با شعار «ارتش، سنگر ایمان و ایران؛ شهیدانش، ستارگان آسمان» امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۶۰ در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
امیر سرتیپ دوم محسن کرمی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت ایثار و جانفشانیهای شهدا و رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان هستیم.
وی گفت: از تمامی مردم شهیدپرور استان اصفهان دعوت میشود که با حضور خود زینتبخش محفل معنوی ما باشند.