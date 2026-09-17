برگزاری یادواره شهدای ارتش در استان‌های اصفهان یزد و چهارمحال و بختیاری،عصر امروز

برگزاری یادواره شهدای ارتش در استان‌های اصفهان یزد و چهارمحال و بختیاری،عصر امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان یزد و چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج سبک و سیره شهدا، گفت: یادواره شهدای ارتش در استان‌های اصفهان یزد و چهارمحال‌وبختیاری در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با شعار «ارتش، سنگر ایمان و ایران؛ شهیدانش، ستارگان آسمان» امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۶۰ در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت ایثار و جان‌فشانی‌های شهدا و رزمندگان اسلام در نیرو‌های مسلح در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان هستیم.

وی گفت: از تمامی مردم شهیدپرور استان اصفهان دعوت می‌شود که با حضور خود زینت‌بخش محفل معنوی ما باشند.