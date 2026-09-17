پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر جهاد کشاورزی یکی از بزرگترین واحد مکمل سازی و کنسانتره دام و طیور با ظرفیت سالانه یک هزار و ۴۰۰ تن در مراغه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بزرگترین واحد مکمل سازی و کنسانتره دام و طیور به همت بخش خصوصی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۳۰ نفر با یک هزار و ۸۰۰ متر مربع افتتاح شد.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در آیین افتتاح این طرح گفت: پرداخت تسهیلات برای تولید برق از طریق انرژی خورشید در اولویت است و با مشارکت وزارت نیرو اجرا میشود.
نوری افزود:با توجه به کمبود منابع آبی توسعه گلخانهها در این منطقه ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: حمایت از صنایع تبدیلی موجب خواهد شد تولیدات باغی و کشاورزی با ارزش افزوده در بازار عرضه شود.
وزیر جهادکشاورزی گفت: تمامی درخواستها و مشکلات فعالان بخش کشاورزی ثبت و یک به یک در جلسات وزارت رسیدگی خواهد شد.
نوری خاطرنشان کرد: بهره برداری از یک واحدی که در آن از تسهیلات بخش دولتی استفاده نشده کاری بسیار ارزشمند است.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: دخالت دادن کشاورزان در تصمیم گیریهای این حوزه نیاز امروز این بخش است.
سرمست افزود: امروز حضور وزیر جهاد کشاورزی در جمع تولید کنندگان بخش کشاورزی فرصتی بود تا آنها خواستههای خود را در میان بگذارند.
وی گفت: سفر وزیر جهاد کشاورزی همزمان با رویداد ایران جان، آذربایجان شرقی ایران فرصتی برای بیان دیدگاههای کشاورزان و پاسخگویی مسئولین است.
سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان در سالهای گذشته خواستار افزایش سهمیه آرد، نهادهها کشاورزی و گازوئیل به این شهرستان شد.
موسوی همچنین برای افزایش اختیارات مدیران بخش کشاورزی شهرستانها در تصمیم گیریهای بخش کشاورزی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه چند سال پیش مراغه قطب تولید مرغ و تخممرغ در استان بود گفت:مشکلات تامین نهادهها تولید در این شهرستان را به شدت کاهش داده است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: مراغه رتبه نخست تولید میوه در استان را دارد ولی به خاطر نبود صنایع تبدیلی تولیدات این شهرستان با کمترین ارزش افزوده در بازار داخلی و خارجی عرضه میشود.
علی امیری راد فرماندار شهرستان مراغه در این مراسم گفت: این شهرستان به عنوان قطب کشاورزی آذربایجان شرقی، سیاستهای دولت برای توسعه گلخانههای هوشمند و تکمیل زنجیره ارزش صنایع تبدیلی و تکمیلی در اولویت برنامههای بخش کشاورزی قرار داده است.
وی افزود:مراغه ظرفیتهای بزرگی در بخش کشاورزی دارد و سالانه در این شهرستان بیش از ۴۵۰ هزار تن میوه تولید میشود.
گفتنی است تنها زنجیره کامل گوشت مرغ آذربایجان شرقی در این شهرستان است.
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع کشاورزی در این مراسم مشکلات و خواستههای خود را با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردند.