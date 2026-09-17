قضاوت مهسا کارگری در بسکتبال بازیهای آسیایی ناگویا
مهسا کارگری، داور بینالمللی بسکتبال ایران، دیدار تیمهای ملی بانوان ژاپن و هنگکنگ در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا کارگری، دیدار تیمهای ملی بانوان ژاپن و هنگکنگ از گروه B مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را امروز پنجشنبه (۲۶ شهریور) از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران قضاوت خواهد کرد.
این دیدار با حضور تیم داوری متشکل از مهسا کارگری از ایران و داورانی از کرهجنوبی و مالزی برگزار میشود.