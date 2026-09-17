قضاوت مهسا کارگری در بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا

مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال ایران، دیدار تیم‌های ملی بانوان ژاپن و هنگ‌کنگ در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را قضاوت خواهد کرد.