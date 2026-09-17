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سرمربی قهرمان لیگ برتر و مربی تیم ملی والیبال زنان ایران، هدایت تیم استقلال را بر عهده گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام باشگاه استقلال، پس از توافق نهایی میان مدیران باشگاه و نیلوفر حجتی، این مربی باتجربه بهعنوان سرمربی تیم والیبال زنان استقلال انتخاب شد.
حجتی از چهرههای شناختهشده والیبال زنان ایران به شمار میرود. او در دوران بازی با پیراهن تیم ملی در پست لیبرو به میدان رفت و در عرصه مربیگری نیز سابقه حضور در کادر فنی تیمهای ملی بزرگسالان و جوانان ایران را در کارنامه دارد.
سرمربی جدید استقلال در تازهترین تجربه ملی خود بهعنوان یکی از مربیان تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ حضور داشت و همراه این تیم به مقام چهارم دست یافت. این عنوان، بهترین نتیجه تاریخ والیبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا محسوب میشود.
حجتی در سطح باشگاهی نیز سابقه هدایت تیمهای سریک گنبد، سایپا و شاهین بندرعامری را دارد و در فصل ۱۴۰۲ موفق شد تیم سایپا را به مقام قهرمانی لیگ برتر والیبال زنان ایران برساند.
وی همچنین سابقه حضور بهعنوان کمکمربی تیم باریج اسانس در مسابقات جام باشگاههای زنان آسیا ۲۰۲۲ و سرمربیگری تیم سایپا در جام باشگاههای زنان آسیا ۲۰۲۴ را در کارنامه خود دارد.
با انتخاب نیلوفر حجتی، روند تشکیل تیم والیبال زنان استقلال وارد مرحله اجرایی شد. استقلال که پیش از انقلاب با نام تاج سابقه فعالیت در والیبال زنان را داشت، اکنون پس از سالها بار دیگر با تشکیل تیم زنان، در این رشته حضور خواهد یافت و خود را برای فصل پیش رو آماده میکند.