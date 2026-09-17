قیمت گازوئیل در ترکیه پس از افزایش ۶.۵۹ لیری در روز ۱۵ سپتامبر، در بخش اروپایی استانبول به ۹۵.۶۰ لیر، آنکارا به ۹۶.۷۵ لیر و ازمیر به ۹۷.۰۲ لیر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس اطلاعات منابع بخش انرژی، از بامداد پنجشنبه ۱۷ سپتامبر افزایش دیگری به میزان ۴.۶۲ لیر برای هر لیتر گازوئیل پیش‌بینی شده است. در صورت انتقال کامل این افزایش به قیمت پمپ، گازوئیل در استانبول اروپایی به ۱۰۰.۲۲ لیر، آنکارا به ۱۰۱.۳۷ لیر و ازمیر به ۱۰۱.۶۴ لیر خواهد رسید.

به این ترتیب، در صورت تحقق این افزایش، قیمت گازوئیل برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه از ۱۰۰ لیر در هر لیتر عبور خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود قیمت گازوئیل در ۴۵ استان ترکیه از مرز ۱۰۰ لیر بالاتر برود.

این افزایش در حالی مطرح شده که تشدید تنش‌ها در غرب آسیا و افزایش خطرهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. قیمت نفت برنت نیز در معاملات اخیر به بیش از ۱۰۸ دلار رسیده است.

در صورت اعمال افزایش ۴.۶۲ لیری، تابلو‌های قیمت جایگاه‌های سوخت نیز با یک تغییر تاریخی روبه‌رو خواهند شد؛ چون بسیاری از تابلو‌های فعلی برای نمایش قیمت‌های سه‌رقمی طراحی نشده‌اند.