فرمانده انتظامی خرم‌آباد از شناسایی و دستگیری ۲ متهم خبر داد که با استفاده از اسکناس‌های تقلبی اقدام به خرید از واحدهای صنفی می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ هادی کیانمهر در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت ۲ نفر که با استفاده از اسکناس‌های تقلبی اقدام به خرید از فروشگاه‌ها می‌کردند، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶ خرم‌آباد با انجام اقدامات تخصصی، تحقیقات میدانی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی متهمان شده و در عملیاتی آنان را دستگیر کردند.

سرهنگ کیانمهر خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهمان طی چند مرحله با استفاده از اسکناس‌های تقلبی اقدام به خرید از واحدهای صنفی کرده‌اند که در بازرسی از آنان، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال اسکناس تقلبی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ کیانمهر در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با مخلان نظم و امنیت اقتصادی، از شهروندان و کسبه خواست هنگام انجام معاملات و دریافت وجه نقد، دقت و توجه لازم را نسبت به اصالت اسکناس‌ها داشته باشند.