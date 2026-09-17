به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

خیزش عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان به مراحل جدیدی رسیده است و در گذر از دویستمین شب، رزمایش بزرگ مردم تهران را در روز جمعه به نظاره خواهیم نشست. تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با تهدید‌ها و فشار‌های خارجی، همواره نشان داده است که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، حضور آگاهانه، مسئولانه و همبسته مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور است که در مقاطع مختلف، از دوران دفاع مقدس تا حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر، جلوه‌هایی ماندگار از همبستگی ملی، تاب‌آوری اجتماعی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی را رقم زده است.

ملت ایران در ماه‌های گذشته، دو دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین حوادث و تهدیدات امنیتی را پشت سر گذاشته است که در آن، صیانت از امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، بیش از گذشته نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌های دفاعی، اجتماعی و مردمی بوده است.

در چنین شرایطی، استمرار اجتماعات مردمی و حضور قشرهای و گروه‌های مختلف اجتماعی در عرصه عمومی، جلوه‌ای از ظرفیت جامعه ایرانی برای حفظ انسجام، اتحاد مقدس، ایستادگی و عبور از شرایط دشوار پیش‌روست.

اکنون و در آستانه هفته دفاع مقدس، رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» در تهران، در ادامه سلسله اجتماعات و برنامه‌های «جان‌فدا» و با حضور گسترده قشرها، اصناف و گروه‌های مختلف مردمی برگزار می‌شود که در آن ظرفیت‌های متنوع جامعه ایرانی، از خانواده‌ها و جوانان تا پزشکان، دانشجویان، طلاب، کسبه، هنرمندان و دیگر قشرهاو اصناف، در کنار ساختار‌های سازمان‌یافته بسیج سرافراز حضور خواهند داشت.

همزمانی این اجتماع با هفته دفاع مقدس، فرصت دیگری برای بازخوانی میراث ماندگار ایثار و مقاومت ملت ایران و پیوند تجربه نسل‌های دوران دفاع مقدس با نسل‌های امروز فراهم می‌کند که در شرایط جدید و در مواجهه با تهدیدات نوین، با زبان و قالب‌های اجتماعی و رسانه‌ای جدید، مفاهیم مسئولیت، همبستگی و آمادگی ملی را بازنمایی می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی و امام خامنه‌ای (رحمت الله علیهما)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت و تجلیل از مجاهدت مدافعان وطن، از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت می‌کند، در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در محور میدان امام حسین (ع)، چهارراه نواب تا میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حضور یابند و در این رویداد بزرگ مردمی مشارکت کنند.